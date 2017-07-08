Меркель: переговоры с Эрдоганом выявили глубокие разногласия между ФРГ и Турцией

2017-07-08 20:09 | www.apa.az | 4

Переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выявили глубокие разногласия между Берлином и Анкарой. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита G20 в Гамбурге, передает АПА со ссылкой на ТАСС.

«Двусторонние переговоры показали, что у нас есть глубокие разногласия», - сказала канцлер. Вместе с тем она отметила, что «Турция и лично Эрдоган принимал активное участие в работе саммита». «Мы оценили усилия, которые предпринимает Турция по вопросу беженцев, миграции», - добавила она.