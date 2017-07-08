Путин: «телевизионный» Трамп отличается от реального

2017-07-08 20:40 | www.oxu.az | 4

Личные отношения с президентом США Дональдом Трампом можно считать установленными.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

По словам президента, «телевизионный» Трамп отличается от реального человека. Он адекватно воспринимает собеседника, быстро анализирует информацию и отвечает на поставленные вопросы.

«Мне кажется, что, если мы будем строить наши отношения, как прошла наша беседа вчера, то есть все основания предполагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен», — добавил Путин.

З.Г.

