Испаноязычные СМИ об атаке ВС Армении на мирных жителей азербайджанского села

2017-07-08 18:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Жители села Алханлы Физулинского района Азербайджана вот уже 23 года живут под постоянным артиллерийским обстрелом со стороны позиций армянских ВС, находящихся всего в трех километрах от их домов. Об этом говорится в статье представителя испанского независимого информационного агентства EFE под названием "Жить в трех километрах от войны", широко распространенной на испаноязычных новостных порталах Испании, Центральной и Латинской Америки, а также на сайте lavanguardia.com.

В статье рассказывается о совершенной четвертого июля ВС Армении провокации на линии соприкосновения войск.

"На прошлой неделе снаряд, упавший на одну из улиц в селе Алханлы, стал причиной смерти двух мирных азербайджанцев - женщины и ее двухлетней внучки, еще один член этой семьи был ранен. Местные жители сообщили, что они уже 23 года живут под артиллерийским обстрелом армянских вооруженных формирований", - говорится в статье.

"По словам соседки этой семьи, жительницы села Ругии Фейзиевой, была убита единственная дочь единственного сына семьи. Он потерял в один день мать и дочь. Другой житель села сообщил, что источник воды, используемой для орошения посевных площадей, остается на стороне противника. Посевные площади постоянно подвергаются артиллерийскому обстрелу. Сейчас период жатвы пшеницы, и когда бывает спокойно, люди пытаются выйти в поле", - говорится в статье.

В статье также отмечается, что Армения подтвердила факт обстрела села Алханлы, при этом автор отмечает, что каких-либо огневых точек азербайджанской армии в селе нет.

В конце статьи автор дает краткую информацию о том, что село Алханлы было оккупировано Арменией в 1993 году, но через короткое время, в январе 1994 года было освобождено от оккупации в ходе проведенной азербайджанской армией операции.

"В настоящее время село Алханлы располагается менее чем в трех километрах от линии соприкосновения войск. Несмотря на то, что в 1994 году война перешла в пассивную фазу, за эти годы позиция противоположной стороны не изменилась, и жители этого села продолжают страдать от последствий конфликта", - отмечается в статье.

В статье до сведения читателей доводится, что Армения начала войну и оккупировала территории Азербайджана.

Отметим, что автор статьи принимал участие в поездке в село Алханлы Физулинского района, организованной шестого июля министерством обороны, министерством иностранных дел, Генеральной прокуратурой Азербайджана и исполнительной властью Физулинского района для военных атташе, аккредитованных в Азербайджане, и представителей иностранных средств массовой информации. Статью он написал на основе личных наблюдений и бесед, проведенных с местными жителями.

Напомним, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев)