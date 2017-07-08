С начала года в Баку зафиксировано более 6 тысяч преступлений

2017-07-08 18:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2017 года в Баку зарегистрировано 6094 преступления (в 2016 году 6644). Об этом было сказано расширенном оперативном совещании в Главном управлении полиции города Баку, посвященном итогам первого полугодия 2017 года и предстоящим задачам.

Было отмечено, что 5024 (82,4 процента) из этих преступлений были легкими и не представляли большой угрозы для общества, а 1070 (17,6 процентов) - тяжкие и особо тяжкие преступления. По сравнению с анологичным периодом 2016 года перступления, направленные против личности снизиились на 3,4 процента, а покушения на убийство - на 46,2 процента.

Были раскрыты 79,9 процентов (79,6 процентов) преступлений, из них 81,08 процентов (80,7 процентов) тяжкого вида, 71,1 процент (69,2 процента) совершенные при неочевидных условиях. А также были раскрыты 94,9 процентов (96,3 процента) из 892 преступлений, совершенных против личности, 96,8 процентов (96,7 процентов) умышленных убийств, 100 процентов (100 процентов) покушений на убийство.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая раскрываемость преступлений была улучшена на 0,3 процента, умышленные убийства - на 0,1 процент, умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью - на 1,9 процентов, преступления против собственности - на 2,4 процента, ДТП со смертельным исходом - на 0,8 процентов.

Также на совещании было отмечено, что с начала года было разоблачено 34 преступные группировки в составе из 76 человек, совершавших грабежи и разбои, а также 39 преступных группировок в составе и 83 человек, совершивших в целом 66 квартирных краж.

За текущий период было изъято из незаконного оборота более 234 (+26 кг 900 г) килограмм наркотических средств.