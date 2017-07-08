Одухотворенность и поэтичность объединила художников Азербайджана, Турции и Казахстана (ФОТО)

2017-07-08 18:48 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В галерее имени Ваджии Самедовой (Выставочный салон Союза художников Азербайджана) в Баку состоялось открытие международной выставки "Turan", сообщает Trend Life.

Экспозиция проходит при совместной организации министерства культуры и туризма, Союза художников Азербайджана и представительства Международной ассоциации "Uluslararası Sanatkarlar ve Sanatçılar Derneği" в Азербайджане.

Выступая на открытии мероприятия секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов отметил, что экспозиция объединяет произведения созданные художниками из Азербайджана, Турции и Казахстана.

"Выставка очень интересная, она предоставляет возможность познакомиться с творчеством не только азербайджанских мастеров, но и художников из Турции и Казахстана, узнать больше о культуре этих стран, обычаях, фольклоре", - сказал он.

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал выразил признательность организаторам, за проведение выставки, которая объединяет мастеров искусства тюркского мира. Дипломат пожелал всем участникам экспозиции дальнейших творческих успехов и достижений.

Представитель Международной ассоциации "Uluslararası Sanatkarlar ve Sanatçılar Derneği" в нашей стране, известный художник, куратор проекта Ильгар Акперов рассказал о выставке и деятельности Международной ассоциации.

Было отмечено, что в 2015 году в городе Мерсин (Турция) была основана ассоциация "Uluslararası Sanatkarlar ve Sanatçılar Derneği", в состав которой входят художники из разных стран мира. С 2016 года представительство Международной ассоциации действует в Азербайджане.

"Произведения представленные на выставке посвящены узам дружбы между тюркскими народами, а также их фольклору и этнографии. Девять мастеров представили 50 работ, среди них живопись, графика, батик, керамика", - подчеркнул Акперов.

Далее художникам-участникам международной выставки были вручены дипломы.

Отметим, что в экспозицию выставки вошли работы Ольги Эрен, Руфины Шариповой, Невин Айтекин, Кедер Дамлы, Ышил Кесим, Нуруллаха Айдына, Ульвии Гамзаевой, Наили Султан, Ильгара Акперова.

Произведения вызвали большой интерес у публики, они посвящены истории, культурным и духовным ценностям тюркских народов.

Зрители подолгу останавливались около каждой работы, так например, в картинах Ульвии Гамзаевой и Наили Султан скрыто столько деталей и смысла, что рассматривать их можно бесконечно. Серия портретов Ольги Эрен, посвящена казахским женским головным уборам, которые, по мнению автора могут считаться очень важной составляющей в богатейшей мозаике тюркского мира.

Невин Айтекин представила серию работ, с изображением лошадей, являющихся олицетворением смелости отваги благородства. А герои картин Ышил Кесим, которые просеивают пшено, ткут ковры, занимаются ремесленным делом - завораживают своей душевностью.

Образы природы в работах Ильгара Акперова приобрели одухотворенность и поэтичность, все они наполнены светом, теплом и неиссякаемой любовью к жизни.

На выставке много работ в разных жанрах и направлениях, несомненно каждый посетитель найдет что-то близкое для себя.

Экспозиция будет открыта до 13 июля.

(Автор: Джани Бабаева)