Эрдоган: Германия совершает политическое самоубийство

2017-07-08 22:00 | www.oxu.az | 3

Германия совершает политическое самоубийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по окончании саммита G20.

«Нельзя говорить о политических свободах здесь. Когда я говорю, что Германия совершает политическое самоубийство, это именно политическое самоубийство. Это как бумеранг, который вернется к тому, кто его кидает», — сказал Эрдоган, комментируя отказ немецких властей дать возможность турецкому лидеру выступить перед соотечественниками в Гамбурге.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что встреча Эрдогана с проживающими в Германии турками, запрос о проведении которой в рамках визита президента на саммит G20 был направлен Анкарой, не соответствует повестке мероприятия. Он отметил, что считает неуместным привозить в Германию внутренние конфликты других стран и вести на ее территории предвыборную борьбу. Позднее официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что немецкие власти запретили иностранным государственным деятелям вести предвыборную агитацию в Германии.

З.Г.

