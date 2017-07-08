Китай присоединится к организованным США морским учениям

2017-07-08 23:00 | www.oxu.az | 4

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ВМС Китая присоединятся к международным военно-морским учениям «Тихоокеанский рубеж» (RIMPAC) в 2018 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Военно-морские учения RIMPAC, организаторами которых выступают США, проводятся с периодичностью раз в два года близ Гонолулу (Гавайи). Первые учения прошли в 1971 году.

Китай впервые принял участие в этих учениях в 2014 году.

З.Г.

