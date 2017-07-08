В Мюнхене прошла акция протеста в связи с провокацией ВС Армении в Физулинском районе Азербайджана (ФОТО)

2017-07-08 20:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Мюнхене в субботу прошла акция протеста против очередной провокации ВС Армении в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана.

Как сообщили Trend в субботу в Госкомитете по работе с диаспорой, перед акцией представители азербайджанской и турецкой общин почтили в центральной мечети Мюнхена память погибших в результате армянской провокации мирных жителей.

Организаторами акции выступили Культурный центр азербайджанцев Мюнхена и Баварская федерация турецких обществ. В ходе прошедшей в центре города акции были решительно осуждены захватническая политика Армении и обстрел военными страны-оккупанта мирных жителей Азербайджана.

Выступившие в ходе акции руководитель Культурного центра азербайджанцев Мюнхена Саттар Керимов и председатель Баварской федерации турецких обществ Махир Зейтиноглу призвали страны мира, международные организации жестко отреагировать на агрессорскую политику Армении. Акция была широко освещена в издаваемых в Германии турецкоязычных газетах.

В завершение акции от имени азербайджанской и турецкой общин было принято обращение, адресованное международным организациям. В обращении выражен призыв к мировому сообществу принять решительные меры для того, чтобы положить конец захватнической политике Армении, а также обеспокоенность тем, что равнодушие международного сообщества к происходящему может стать причиной совершения Арменией еще более тяжких преступлений.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев)