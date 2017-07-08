Азербайджанцы провели акцию протеста в Берлине (ФОТО)

2017-07-08 20:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке "Азербайджанского дома" в Берлине на площади Брандербургские ворота прошел пикет в связи с военной провокацией ВС Армении в селе Алханлы Физулинского района. Об этом говорится в субботу в сообщении азербайджанского Госкомитета по работе с диаспорой.

Участники акции потребовали от международной общественности предпринять решительные шаги для прекращения агрессивной политики Армении. Участники акции подчеркнув, что убийство Гулиевой Сахибы Идрис гызы 1967 года рождения и Гулиевой Захры Эльнур гызы 2015 года рождения в результате обстрела ВС Армении села Алханлы Физулинского района из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов является преступлением против человечности отметили необходимость жестких санкций против Армении.

Участники акции также отметили, что азербайджанцы мира поддерживают все предпринятые шаги Азербайджанским государством для освобождения территорий от оккупации. Было отмечено, что освобождение азербайджанских земель от оккупации - единственный путь обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе.

В заключение пикета от имени участников было принято обращение к мировой общественности.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.