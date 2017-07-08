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Tendürek Dağı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

2017-07-08 23:08 | www.trend.az | 0

Tendürek Dağı'nın Ağrı kesiminde savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca il sınırlarında terör örgütü PKK mensuplarının barınma yerlerinin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tendürek Dağı'ının batı kesiminde 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgeye F-16 savaş uçakları tarafından düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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