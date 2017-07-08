Турция не будет молчать в ответ на поддержку и вооружение террористов - Эрдоган

2017-07-08 21:00 | www.trend.az | 3

Эффективное противодействие глобальной угрозе терроризма возможно лишь на основе принципиальной, последовательной и решительной позиции государств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге, сообщают турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что успехи в борьбе с террористическими структурами возможны лишь при условии отказа от политики двойных стандартов через солидарность и сотрудничество.

По его словам, Турция не будет молчать в ответ на поддержку и вооружение террористов у своих границ, а также попытки создания "террористических островков" в регионе.

"Анкара без колебаний воспользуется правом на защиту национальной безопасности. Тот факт, что оружие, поставляемое террористам, используется при терактах в Турции, говорит о том, что проблема уже перешагнула действующие границы", - подчеркнул Эрдоган.

Глава государства предупредил, что никто не может гарантировать того, что оружие, поставленное в регион и применяемое сегодня против Турции, завтра не "заговорит" в любом другом регионе мира.

Глава турецкого государства напомнил также о событиях 15 июля 2016 года, когда в Турции была предпринята попытка переворота.

"Сторонники террористического течения, организовавшего кровавую попытку переворота, и ставшие причиной гибели 250 и ранения 2 193 турецких граждан, считают страны Запада некой "зоной безопасности". Данная ситуация серьезно беспокоит граждан Турции, отстоявших ценой жизни демократию", - подчеркнул Эрдоган.

"Надеюсь, что нынешний саммит G20 станет переломным в осознании угрозы, которую представляет терроризм. Мы должны признать, что терроризм направлен против каждого из нас и не ставит различий в религии, языке или национальности. Надеюсь также на успех в борьбе с предотвращением каналов финансирования террористов", - сказал президент.

Относительно напряженности в отношениях Катара с рядом арабских государств, президент Турции заявил, что нападки в адрес Дохи безосновательны, а введенные санкции не верны.

"Уважение к суверенитету Катара также важно, как и в отношении любой другой страны мира. Победителей в противостоянии братьев быть не может", - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что безопасность и стабильности в дружественных странах Персидского залива столь же важны для Турции, как и собственная национальная безопасность.

"Все страны региона, в том числе и Саудовская Аравия, должны предпринять шаги в направлении урегулирования кризиса. Призываем стороны не поддаваться на провокации", - сказал турецкий лидер.

Касательно референдума на севере Ирака, президент Эрдоган отметил, что Турция выступает за территориальную целостность Ирака и считает референдум негативным событием для будущего этой страны.

"Я сообщил своему другу Масуду Барзани (лидеру Курдской региональной администрации Ирака – ред.), что это ошибочный шаг, за который уже завтра будет трудно расплачиваться. Надеюсь, что референдум будет отменен. В противном случае в проигрыше окажутся организаторы референдума. Потому, что единство и целость Ирака очень и очень важны для Турции", - подчеркнул президент.

Эрдоган также остановился на теме кипрского урегулирования.

По его словам, несмотря на все усилия Турции второй раунд международной конференции по Кипру, стартовавшей 28 июня в Швейцарии, не принес ожидаемого результата.

"Искренняя позиция и конструктивная позиция Турции и турецкой общины Кипра не нашли понимания противоположной стороны. Это обстоятельно вызывает сожаление. Параметры миссии доброй воли ООН не позволяют решить кипрский конфликт. Наставить на них уже бессмысленно", - констатировал президент.