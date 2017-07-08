В Стамбуле прошло шествие в знак протеста против военной агрессии Армении в отношении мирного азербайджанского населения (ФОТО)

2017-07-08 21:20 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Члены Стамбульского общества культуры и солидарности Турция-Азербайджан провели в Стамбуле шествие в знак протеста против совершенной армянскими вооруженными силами провокации в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана, сообщили Trend в субботу в Госкомитете по работе с диаспорой.

Участники шествия скандировали лозунги, в которых выражали протест убийству Аллахвердиевой Сахибы Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиевой Захры Эльнур гызы, 2015 года рождения, в результате обстрела вооруженными силами Армении из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов села Алханлы Физулинского района.

В своем выступлении председатель Стамбульского общества культуры и солидарности Турция-Азербайджан Сафар Гарагоюнлу сказал, что решительно осуждает Армению и тех, кто ее поддерживает. Он отметил, что международное сообщество должно применить санкции в отношении Армении, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий в будущем.

"Турция всегда поддерживает Азербайджан. Если Армения хочет, чтобы в регионе были восстановлены мир и стабильность, она должна безоговорочно вывести свои войска с оккупированных территорий", - сказал председатель общества.

Данное шествие протеста было широко освещено турецкими СМИ.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев)