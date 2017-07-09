ВС Латвии заявили об обнаружении российских кораблей у границ страны

2017-07-09 01:14 | www.apa.az | 3

Национальные вооруженные силы Латвии в своем твиттере заявили, что у границ страны были обнаружены российские военные корабли.

Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, сообщается, что 7 июля в 10 морских милях от своих территориальных вод Латвия идентифицировала корабль поддержки подводных лодок класса «Каштан» CC-750, принадлежащий России.

При этом в 7 морских милях от границ был обнаружен российский большой десантный корабль «Иван Грен».