У побережья Ливии 35 мигрантов пропали без вести

2017-07-09 01:31 | www.trend.az | 4

Не менее 35 мигрантов могли погибнуть при крушении надувной лодки у берегов Ливии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным агентства, среди мигрантов были семь детей.

По словам представителя береговой охраны пригорода ливийской столицы Триполи города Гарабулли Иссы аль-Зарроука (Issa al-Zarrouk), были спасены 85 мигрантов.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли почти 54 тысячи беженцев, причем 1316 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.