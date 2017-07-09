Эрдоган обвинил Amnesty International в подготовке госпереворота

2017-07-09 02:06 | www.apa.az | 3

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил международную правозащитную организацию Amnesty International в подготовке новой попытки переворота в стране, сославшись на данные разведки.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее Amnesty International потребовала освободить директора по Турции Идиль Эсер и других активистов организации, задержанных в минувший четверг на Принцевых островах в районе Стамбула.

На пресс-конференции по окончании саммита G20 в Гамбурге один из журналистов напомнил Эрдогану, что Amnesty International защищала его, когда в 1997 тогдашние турецкие власти арестовали его на четыре месяца, и призвал защитить задержанных активистов правозащитной организации.

"Меня посадили за то, что я прочитал стихотворение. Почему их задержали — не арестовали, а пока задержали? По сведениям разведки, они собрались в отеле на острове Бююкада, чтобы обсудить какое-то продолжение попытки переворота. Поэтому наша полиция их и задержала. Сейчас их дело будет рассматривать суд, я не знаю, что выяснится в результате расследования", — заявил Эрдоган.