Путин: "Трамп неоднократно ставил вопрос о вмешательстве России в выборы в США"

2017-07-09 02:16 | www.apa.az | 3

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках G20 заявил, что президент США Дональд Трамп неоднократно ставил вопрос о возможном вмешательстве России в американские выборы на их первой встрече. Как передает АПА, об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Он ставил этот вопрос, мы обсуждали этот вопрос, это был не один вопрос, он уделил много внимания», — сказал он.

Путин отметил, что позиция России неизменна — «нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборы».

«Что важно, мы договорились о том, что ситуации неопределенности не должно быть в этих сферах», — добавил глава государства.