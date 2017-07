"Ayaks"ın futbolçusu oyun zamanı huşunu itirib (VİDEO)

2017-07-09 02:26 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

Niderlandın "Ayaks" futbol klubunun yarımmüdafiəçisi Abdelhaq Nuri Almaniyanın "Verder" klubuna qarşı yoxlama oyununun ikinci hissəsində yerə yıxılaraq huşunu itirib.

Trend-in məlumatına görə, oyunçuya 15 dəqiqəyə yaxın meydanda yardım göstərilib, lakin daha sonra Nurini helikopter xəstəxanaya aparıb.

Hazırda Nuri reanimasiya şöbəsindədir və onun həyatı üçün təhlükə yoxdur.