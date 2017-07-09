В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9

2017-07-09 04:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван в субботу произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщают турецкие СМИ.

Подземные толчки были зарегистрированы в районе Тушба, очаг залегал на глубине 3,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.