В Нью-Йорке после сообщений о стрельбе эвакуировали торговый центр

2017-07-09 05:05 | www.trend.az | 5

Посетители торгового центра Kings Plaza в Нью-Йорке эвакуированы после сообщений о стрельбе, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал WPIX.

Как сообщается, речь идет о криминале, стрельба уже не ведется.

По данным местной полиции, пострадавших в результате инцидента нет. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили гильзу. Позже они задержали вооруженного мужчину.

О личности задержанного и о причинах происшествия не сообщается.