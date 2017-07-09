Турция остановила ратификацию соглашения по климату

2017-07-09 05:32 | www.apa.az | 3

Турция остановила ратификацию Парижского соглашения по климату из-за выхода из него США. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по окончанию саммита G20.

"После шагов, предпринятых США, ратификация Парижского соглашения в турецком парламенте была остановлена", — сказал Эрдоган журналистам в Гамбурге, добавив, что Анкара не ратифицирует этот договор без гарантий освобождения Турции как развивающейся страны от санкций, прописанных в соглашении.

"Я прямо сказал об этом (канцлеру ФРГ Ангеле) Меркель и (президенту Франции Эммануэлю) Макрону", — добавил турецкий президент.

В июне президент США Дональд Трамп заявил о решении выйти из Парижского соглашения по климату, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб американским экономическим интересам, а кроме того, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай.