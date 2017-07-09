Число задержанных в результате беспорядков в Гамбурге увеличилось до 144 человек

2017-07-09 05:31 | www.trend.az | 3

Полиция Гамбурга во время проведения в городе саммита "двадцатки" арестовала за организацию массовых беспорядков 144 человека, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Ранее приводились данные о 60 арестованных. Агентство отмечает, что столкновения демонстрантов с полицией продолжаются и в ночь на воскресенье, после завершения саммита, поэтому число взятых под стражу может возрасти.