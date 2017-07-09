В Гамбурге задержали почти 300 человек с момента начала протестов

2017-07-09 06:34 | www.apa.az | 3

Полиция Гамбурга сообщила, что с момента начала протестов в городе были задержаны 288 человек, 144 из них были взяты под стражу. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Welt.

Ранее в полиции сообщали о 83 задержанных в ходе столкновений с протестующими за два дня, из них 19 были арестованы.

"Полиция обновила данные по задержанным и арестованным демонстрантам. С начала протестов против саммита G20 в Гамбурге были задержаны 144 человека и еще 144 человека арестованы", — пишет издание.

В Гамбурге 7-8 июля прошел саммит G20. На фоне этого события в городе начались крупные беспорядки. Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими, превысило 200 человек.