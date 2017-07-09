Врачи спасли жизнь футболисту «Аякса» во время матча

2017-07-09 07:06 | www.apa.az | 3

Футболист амстердамского "Аякса" Абделхак Нури потерял сознание во время товарищеской встречи и был госпитализирован на вертолете. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство "Р-Спорт".

Инцидент произошел на 72-й минуте встречи. Нури внезапно почувствовал недомогание, после чего игрок лег на газон и потерял сознание. В целях оказания помощи 20-летнему футболисту врачи использовали дефибриллятор. Затем на поле приземлился вертолет, и полузащитника госпитализировали в ближайшую больницу.

Как сообщается на официальной страничке футбольного клуба "Аякс" в Twitter, У Нури был нарушен сердечный ритм. Спортсмен был введен в искусственную кому и подключён к аппарату вентиляции лёгких. Сейчас жизни полузащитника ничего не угрожает.