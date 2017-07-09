Определилась дата первого аукциона по продаже имущества ликвидированных в Азербайджане банков

2017-07-09 08:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Первый аукцион по продаже имущества ликвидированных банков пройдет 10 июля, сообщили Trend в Азербайджанском фонде страхования вкладов.

Отметим, что в рамках первого аукциона на продажу будут выставлены два здания и два бронированных инкассатора Atrabank, а также мебель и различное оборудование Royalbank.

Лицензии обоих банков были отозваны в 2016 году из-за несоответствия их совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

(Автор: Анвар Мамедов)