Азербайджан и Австрия рассмотрят перспективы торгово-экономического сотрудничества

2017-07-09 09:00 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Австрия рассмотрят перспективы развития экономического сотрудничества в ходе очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в начале октября в Вене, сказал Trend посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов.

"Экономические отношения между двумя странами регулируются деятельностью межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Последнее заседание комиссии, которое проходит раз в два года, состоялось в 2015 году в Баку. В этом году планируется провести очередное заседание. С азербайджанской стороны комиссию возглавляет министр транспорта, связи и высоких технологий Рамиль Гулузаде, с австрийской – заместитель федерального министра науки, исследований и экономики Австрии по внешнеэкономической политике и европейской интеграции Бернадетт Марианне Гирлингер", - сказал дипломат.

Согласно практике, правительственные делегации сопровождают представители деловых кругов, которые встречаются с коллегами, что и ожидается в начале октября в Вене, отметил он.

Азербайджан является наиболее важным партнером Австрии на Южном Кавказе, о чем свидетельствует и открытие в 2010 году в Баку посольства, сказал Исрафилов.

На данный момент, по его словам, между двумя странами подписано около 40 двусторонних документов в разных сферах, таких как экономика, образование, культура и наука, сельское хозяйство и др.

"Австрия является членом Европейского союза и многие двусторонние документы между Азербайджаном и Австрией совпадают с документами, которые согласуются между Азербайджаном и ЕС на двустороннем уровне. И, естественно, для того, чтобы подписать новые документы, прежде всего, необходимо определить интересы сторон, отвечать целям и задачам. Также они должны соответствовать динамике сотрудничества. На данном этапе с Австрией имеется достаточно солидная договорно-правовая база, к ней прибавляются также подписанные между Азербайджаном и ЕС документы о сотрудничестве", - сказал Исрафилов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Австрией за январь-май 2017 года составил 59,9 миллиона долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот Азербайджана с Австрией (56,5 миллиона долларов) увеличился на 3,4 миллиона долларов или на шесть процентов.

(Автор: Себа Агаева)