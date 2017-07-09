Путин и Трамп 40 минут обсуждали "вмешательство России в выборы"

2017-07-09 09:32 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи в Гамбурге 40 минут обсуждали так называемое "вмешательство" РФ в американские выборы, передает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times. Об этом сообщил чиновник Белого дома, которого осведомил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.



Путин и Трамп провели первую встречу в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… российское руководство не вмешивалось (в американские выборы), и он эти заявления принимает". В субботу сам Путин заявил, что американский лидер "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. Сам Трамп пока не комментировал свою беседу с Путиным, ограничившись лишь фразой, что она была "потрясающей" по значимости.

Как сообщил высокопоставленный источник газеты, из двухчасовой беседы политиков 40 минут было выделено именно этой теме. При этом "временами обстановка накалялась, а господин Путин громко требовал доказательств от президента, который сам неоднократно подвергал сомнению заявления разведки США о том, что Россия пыталась раскачать выборы в пользу Трампа", утверждает издание.