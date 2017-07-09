Очередная провокация армян: Совершены пожары в Агдаме – ФОТО
2017-07-09 09:27 | www.oxu.az | 3
Армяне учинили пожары в населенных пунктах оккупированной части Агдамского района Азербайджана.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, пожары наблюдаются на территории 3 оккупированных сел Агдамского района – селах Абдынлы, Гарагаджы и Сарджалы.
Как сообщили жители прифронтовых сел, пожар, полыхающий уже несколько часов, охватил около 300 гектаров.
По сообщению, огонь приближается к линии соприкосновения войск.
A.M.