Армяне подвергли обстрелу армию Азербайджана из минометов

2017-07-09 09:55 | www.oxu.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60 и 120 миллиметровые минометы (3 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 109 раз.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым, Бала Джафарли Газахского района, Агдам, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Тагыбейли, Баш Карвенд, Гарагашлы, Ширванлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

A.M.