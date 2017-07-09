Başbakan Yıldırım 3. Havalimanı inşaatını inceledi

2017-07-09 11:06 | www.trend.az | 0

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havalimanı inşaatı ve diğer projeleri havadan inceledi.

"OBA" helikopteri ile yapımı devam eden dev projeleri havadan inceleyen Yıldırım'a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti.

İlk olarak 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı inşaat sahasını inceleyen Başbakan Yıldırım, havalimanı siluetinin ortaya çıktığını söyledi. İlk bölümün önümüzdeki yıl tamamlanacağını açıklayan Yıldırım, "Dünyanın en büyük havalimanı inşaatını havadan izleme, inceleme imkanı bulduk. Aşağı yukarı havaalanının silueti ortaya çıkmış durumda." diye konuştu.

"Yüzde 55'i tamamlandı"

Havalimanına ulaşımın kolaylıkla sağlanacağına dikkati çeken Yıldırım, "Vatandaşlarımızın şehir merkezinden havalimanına ulaşabilmesi için metro bağlantısı yapılıyor. Ayrıca devlet ve otoyolları ile bağlantısını sağlamak için çalışmalar devam ediyor. Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı. Önümüzdeki yılın 29 Ekim'inde tamamen bitmiş ve hizmete alınmış olacak." bilgisini verdi.

"İlk etapta 90 milyon yolcu"

Başbakan Yıldırım, dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan üçüncü havalimanının ilk etapta 90 milyon yolcuya hizmet vereceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İlk faz bile dünyadaki en büyük havalimanının ölçeği kadar, hatta daha üzerinde. Dolayısıyla bu havalimanımızın devreye girmesiyle ülkemiz; Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'nın havacılıkta buluşma noktası haline geliyor ve havacılığın merkezi oluyor. Tabii ki bu, bölge ekonomisine, küresel ekonomiye bambaşka bir boyut kazandıracak."

Kaynak: AA