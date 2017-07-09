Россия выступает за пересмотр мандата представителя ОБСЕ по свободе СМИ

2017-07-09 11:19 | www.apa.az | 3

Российская Федерация считает необходимым пересмотреть мандат представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ с учетом нынешней ситуации в регионе.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье член российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ), член Совета Федерации Николай Журавлев.

“Поскольку на первый план выходят вопросы по обеспечению полноценной свободы СМИ, мы считаем, что мандат представителя ОБСЕ нуждается в пересмотре и должен быть приведен в соответствие с нынешними реалиями”, - отметил российский сенатор.

Журавлев также призвал коллег по ПА ОБСЕ “ответственно подойти к выбору нового представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ”.