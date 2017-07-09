В США на демонстрации Ку-клукс-клана задержали более 20 человек

2017-07-09 11:37 | www.trend.az | 4

Полиция штата Виргиния задержала 23 человека на демонстрации расистской организации Ку-клукс-клан, передает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.



Как пишет издание, всего в митинге приняли участие более тысячи человек, из них около 50 - члены клана, одетые в белые колпаки и мантии. Демонстранты выступили против решения местных властей снести памятник генералу армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли.

По словам полиции, в ходе демонстрации произошли потасовки, полиция была вынуждена применить перцовый газ. 23 человека были задержаны, еще трое были госпитализированы.