Резолюция по Восточной Европе исключена из Минской декларации

2017-07-09 13:28 | www.apa.az | 4

Летняя сессия ПА ОБСЕ в Минске завершилась принятием Минской декларации.

Как передает АПА со ссылкой на БЕЛТА, Резолюция по Восточной Европе исключена из Минской декларации.

Резолюция была включена в проект Минской декларации и вызвала бурное обсуждение среди парламентариев. По итогам голосования голоса разделились поровну - 43 человека проголосовали “против” и столько же "за". В соответствии с регламентом было принято решение не включать резолюцию в Минскую декларацию. Участник сессии председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Воронецкий в ходе дебатов подчеркнул, что “резолюция очень непрофессиональная, некомпетентная, конфронтационная”.

Напомним, 8 июля Комитет по правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ на сессии в Минске принял резолюцию «Положение в Восточной Европе», в которой критикуются правительства Беларуси, России и Азербайджана.

Критика Беларуси связана с непрозрачными выборами, органичением свободы слова, задержаниями участников акций протеста и наличием политзаключенных. Азербайджан и Россия критикуются как за внутреннюю ситуацию.