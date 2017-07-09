Суицид на «Нефтяных камнях»

2017-07-09 13:55 | www.oxu.az | 3

Согласно сообщению на сайте SOCAR, самоубийство совершил 56-летний начальник контрольно-интерпретационного отряда геофизической экспедиции Мамед Велиев.

Соответствующие органы начали проверку по факту.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, ранее глава Организации защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы сообщила, что сегодня на «Нефтяных камнях» мужчина примерно 50-60 лет совершил самоубийство, выбросившись из окна 9-го этажа общежития.

Согласно информации, погибший, имя которого не сообщается, являлся сотрудником Управления геологии и геофизики.

A.M.