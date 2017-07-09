Израиль будет приветствовать подлинное прекращение огня в Сирии - Нетаньяху

2017-07-09 13:57 | www.trend.az | 3

Израиль будет приветствовать подлинное прекращение огня в Сирии, если условия соглашения о перемирии не допустят усиления позиций Ирана, передает ТАСС. С таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

"Израиль будет приветствовать подлинное прекращения огня в Сирии, но такое прекращение огня должно исключать возможность военной консолидации Ирана и его сателлитов в Сирии", - сказал Нетаньяху. Его высказывания распространила в воскресенье канцелярия главы израильского правительства.

Премьер указал, что Израиль "будет пристально следить за развитием событий за пределами своих границ, одновременно твердо настаивая на соблюдении своих красных линий, среди которых - пресечение поставок высокоточного оружия ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" и предотвращение закрепления Ирана в Сирии.

Нетаньяху сообщил также, что ранее на этой неделе "подробно обсуждал этот вопрос" с президентом России Владимиром Путиным и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. "Оба они заверили меня, что понимают позиции Израиля и учтут наши требования", - сказал премьер.

Договоренность по обеспечению перемирия на юге Сирии была достигнута на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге.

В пятницу Путин обсудил по телефону с Нетаньяху ситуацию в Сирии и ближневосточное урегулирование, сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что разговор лидеров состоялся по инициативе израильской стороны.