Bursa'da çevre felaketi! Binlerce ton kıyıya vurdu

2017-07-09 13:51 | www.trend.az | 0

Bursa'nın en güzel sahillerinden Gemlik Gemsaz sahiline tonlarca sunta vurdu. Vatandaşlar yüzmek yerine suntalara basarak denizin üstünde yürüyor. Mobilya atıklarının bir gemiden atıldığı sanılıyor.

Gemsaz sahiline vuran ve nereden geldiği belli olmayan binlerce ton sunta 2 kilometrelik şeridi kapattı.

Tatil sezonu olması sebebiyle hafta sonu denize girmeyi planlayan tatilciler kıyıya vuran suntalardan denize giremiyor. Kıyıdan 100 metre uzakta beliren mobilya yapımında kullanılan binlerce ton sunta balyalar halinde Gemsaz sahilini kapladı. Bir anda 2 kilometrelik sahilin tümünü kaplayan suntalar sebebiyle vatandaşlar paniğe kapıldı.