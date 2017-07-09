Остров в Японии и древний город в Иране причислены к Всемирному наследию ЮНЕСКО

2017-07-09 14:31 | www.apa.az | 5

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО, проводящий в Кракове 41-ю сессию, в воскресенье включил в список Всемирного наследия два новых объекта в Японии и Иране.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице организации в Twitter.

В Японии список теперь включает сакральный остров Окиносима и прилегающие территории синтоистских храмов Мунаката. Этот остров, расположенный между Корейским полуостровом и третьим по величине островом Японского архипелага Кюсю, примечателен тем, что подняться на него могут только мужчины. Там находится храм Окицу, где для представителей сильного пола, предварительно прошедших специальные обряды очищения, проводятся ритуалы. По легенде ослушавшаяся запрета женщина, ступив на остров, сразу же превращается в камень.

В Иране в список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесла историческую часть Йезда - одного из древнейших иранских городов, построенного преимущественно из глиняных домов. Упоминания о городе появились еще в III тысячелетии до н. э. Находясь вдалеке от исторических столиц, Йезд смог избежать сильных разрушений, благодаря чему в городе сохранилось много архитектурных памятников и культурных реликтов древних времен.

На сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Кракове ведется обсуждение более 30 заявок на включение в список Всемирного наследия. Рассмотрение новых кандидатур продолжится в воскресенье во второй половине дня. Сессия завершит работу 12 июля.