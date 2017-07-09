Ужасная трагедия на футбольном поле: У футболиста «Аякса» остановилось сердце – ФОТО + ВИДЕО

2017-07-09 14:31 | www.oxu.az | 5

Бригада реанимации спасла жизнь футболисту голландского «Аякса» Абдельхаку Нури, который потерял сознание во время контрольного матча с бременским «Вердером».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, встреча, проходившая в субботу в Австрии, не была доиграна из-за инцидента. На 72-й минуте матча Нури потерял сознание и упал на газон. Врачам «Аякса» потребовалась помощь бригады реанимации, дежурившей на игре. Реаниматоры выбежали на поле с устройством для искусственной вентиляции легких и дефибриллятором, в течение нескольких минут они оказывали 20-летнему полузащитнику первую помощь, после чего он был доставлен с поля до ближайшей больницы на вертолете. Видеозапись инцидента доступна на Youtube.

Как отмечает пресс-служба «Аякса», причины ухудшения здоровья игрока пока неясны, но его состояние стабилизировалось.

«Во время товарищеского матча «Аякса» в Австрии против «Вердера» Абдельхак Нури потерял сознание по неясным причинам. После успешной реанимации он был доставлен в госпиталь на вертолете. На данный момент состояние футболиста стабильное. Пульс есть, он подключен к устройствам жизнеобеспечения. Для оптимального лечения он погружен в искусственную кому», - говорится в заявлении на официальном сайте «Аякса».

Нури дебютировал во взрослой команде «Аякса» в 2016 году. В минувшем сезоне хавбек провел 9 матчей в чемпионате Нидерландов и три встречи в Лиге Европы.

A.M.