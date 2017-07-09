Резолюция, автором которой выступил шведский депутат была отвергнута, не пройдя голосования - Бахар Мурадова

2017-07-09 14:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ В Минске, резолюция о ситуации в Восточной Европе, автором которой выступил шведский депутат Кристиан Хольм-Баренфелдин, была отвергнута, не пройдя голосования. Об этом Trend в воскресенье сказала вице-спикер Милли Меджлиса, глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Бахар Мурадова.

По ее словам, хотя и название проекта резолюции было о ситуации в Восточной Европе, но не соответствовало ему по существу: "С момента представления на обсуждение проекта резолюции, во время проводимой с автором работы, мы старались довести до его сведения, что хотя название проекта и касается ситуации в Восточной Европе, оно не соответствует по сути. То есть проект не охватывает Восточную Европу в целом. В проекте предоставлена информация о трех странах - России, Азербайджане и Беларуси. Нужно учитывать, что Азербайджан упоминался только в начале и в конце проекта резолюции, и Азербайджан вовсе не относится к этому региону. Если речь идет о Восточной Европе, то должна была быть отражена ситуация во всех странах Восточной Европы. В первую очередь, этот момент был доведен до его [шведского депутата] сведения во время обсуждений и личных бесед, где было отмечено, что это неправильно".