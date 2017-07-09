Завтра на территории республики возможны дожди

2017-07-09 15:32 | www.apa.az | 3

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменчиво-облачной, в основном без осадков.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, умеренный северо-западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью 20-24 градусов тепла, днем 29-34 градусов тепла. В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди. В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Однако вечером местами возможны грозы, кратковременный дождь. Будет дуть усиливающийся при грозе западный ветер. Температура воздуха ночью 17-22 градусов тепла, днем 31-36 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском и Дашкесан-Гедабейском районах в основном без осадков, утром местами грозы, возможен дождь. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джабраильском районах в основном без осадков. Однако местами возможны грозы, дожди. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 18-23 тепла, днем 29-34 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах в основном без осадков, Однако ночью местами возможны грозы, дожди. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 16-21 градусов тепла, днем 26-31 градусов тепла, в горах ночью 9-14 градусов тепла, днем 18-23 градусов тепла.

В Центральном Аране: Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Ьейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гадикабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах в основном без осадков, однако вечером местами возможны грозы, дожди. Будет дуть временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью 20-25 градусов тепла, днем 31-36 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах в основном без осадков. Вечером и ночью местами возможны грозы, дожди. Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха ночью 20-23 градусов тепла, днем 28-33 градусов тепла, в горах ночью 13-18 градусов тепла, днем 22-27 градусов тепла.