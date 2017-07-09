Президент Ильхам Алиев прибыл в Турцию для участия в 22-м Всемирном Нефтяном Конгрессе (ФОТО)

2017-07-09 15:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с визитом в Турцию для участия в 22-м Всемирном Нефтяном Конгрессе в Стамбуле.

В Стамбульском Международном Аэропорту имени Ататюрка, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.



Глава государства приветствовал солдат почетного караула.



Президента Азербайджана встречали губернатор Стамбула Шахин Васип и другие официальные лица.