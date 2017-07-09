Президент Азербайджана прибыл в Турцию для участия в XXII Всемирном нефтяном конгрессе
2017-07-09 16:03 | www.apa.az | 8
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с визитом в Турцию для участия в XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.
Как передает АПА, в Стамбульском международном аэропорту имени Ататюрка, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.
Глава государства приветствовал солдат почетного караула.
Президента Азербайджана встречали губернатор Стамбула Шахин Васип и другие официальные лица.