Ильхам Алиев отправился в Турцию – ФОТО

2017-07-09 16:09 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с визитом в Турцию для участия в XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

Как передает Oxu.Az, в Стамбульском международном аэропорту имени Ататюрка, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

Глава государства приветствовал солдат почетного караула.

Президента Азербайджана встречали губернатор Стамбула Шахин Васип и другие официальные лица.

A.M.