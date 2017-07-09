Тиллерсон рассказал, что мешает улучшению отношений России и США

2017-07-09 16:25 | www.trend.az | 4

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что тема вмешательства РФ в выборы в США является препятствием для улучшения отношений между странами, этот вопрос необходимо решать, передает РИА Новости.

По словам Тиллерсона, эта тема поднималась на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Германии.

"Касательно дискуссии президента Трампа и Путина касательно выборов 2016 года, как я уже говорил, это была первая тема нашей дискуссии. Президент Трамп поднял этот вопрос непосредственно перед президентом Путиным и, честно говоря, мы не ожидали другого ответа, чем тот, что получили", - сказал Тиллерсон.

По его словам, нерешенность этого вопроса является еще одним препятствием для развития отношений двух стран.