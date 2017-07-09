Премьер-министр Ирака прибыл в Мосул и поздравил военных с победой

2017-07-09 17:04 | www.trend.az | 4

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади прибыл в Мосул и поздравил вооруженные силы с победой над ИГ, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.



Ранее в воскресенье бойцы подразделения по борьбе с терроризмом иракской армии подняли государственный флаг на берегу реки Тигр в исторической части Мосула.

"Главнокомандующий вооруженных сил, премьер-министр Хайдер аль-Абади прибыл в освобожденный город Мосул и поздравил героических воинов и жителей Ирака с великой победой", - приводит агентство заявление офиса премьера.

На прошлой неделе премьер Ирака заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ* в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Диллон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.