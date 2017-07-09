Путин поспорил с Трампом: Докажи…

2017-07-09 17:12 | www.oxu.az | 3

Беседа президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина по вопросу предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы «временами накалялась».

Как передает Oxu.Az, об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Источник заявил изданию, что Путин «громко требовал доказательств» от представителей США вмешательства Москвы в выборы. Разговор по этой теме длился 40 минут, после чего Трамп заявил российскому коллеге, что пора переходить к другим вопросам, утверждает издание.

Сам Путин в субботу на пресс-конференции заявлял, что Трамп уделил много внимания вопросу о предполагаемом вмешательстве России в выборный процесс в США. И, по мнению российского президента, глава Белого дома «принял его доводы о невмешательстве Москвы».

7 июля американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, описывая переговоры Путина и Трампа, сообщил, что Трамп надавил на Путина, задавая вопрос о якобы имевшем месте вмешательстве Москвы в американские выборы. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп принял слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал верить словам российского дипломата.

В четверг, 6 июля, выступая в Варшаве, Дональд Трамп заявил, что точный ответ на вопрос о вмешательстве в выборы США неизвестен. «Это могла быть Россия, но это также могли быть другие страны и другие люди», — сказал президент США.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля и продолжалась более двух часов. Стороны обсудили двусторонние отношения и ключевые международные проблемы.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже опубликованную в сети, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.

Москва подобные обвинения отрицает. Президент России Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.

A.M.