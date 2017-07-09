МИД Ирана игнорирует преступления Армении – депутат Ирана

2017-07-09 17:20 | www.apa.az | 6

Депутат от Урмии в парламенте Ирана Рухулла Хазретпур обвинил МИД в отсутствии решительной позиции по преступлениям, совершенным Арменией против мусульман в Нагорном Карабахе.

Как передает АПА со ссылкой на Агентство Анадолу, соответствующее послание, адресованное на имя главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, было зачитано на открытом заседании парламента Ирана.

“Молчание в ответ на эти преступления бросает тень на безупречную репутацию МИД Ирана и господина Зарифа”, - говорится в послании.

Депутат считает, что МИД Ирана не продемонстрировал решительной позиции в ответ на преступления в отношении мусульман Нагорного Карабаха.

Нагорно-карабахский конфликт возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированных земель Азербайджана не выполняются Арменией