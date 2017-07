Технология возведения пирамиды Хеопса – ВИДЕО

2017-07-09 18:15 | www.oxu.az | 4

Научно-популярный канал It's Okay To Be Smart! выложил на YouTube ролик, в котором показал технологию строительства пирамиды Хеопса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, исследователи полагают, что древняя усыпальница была возведена за 23 года при участии более двух тысяч человек. Возведение пирамиды облегчало ее расположение недалеко от каменного карьера.

A.M.