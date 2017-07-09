Национальный день Азербайджана прошел на площадке “Астана ЭКСПО-2017”

2017-07-09 18:18 | www.apa.az | 4

Сегодня на а выставочной территории “Астана ЭКСПО-2017” прошел Национальный день Азербайджанской Республики.

Как передает АПА, об этом сообщает khabar.kz.

Как отметил помощник первого вице-президента Анар Алакбаров, Азербайджан и Казахстан связывают исторически доверительные отношения, опирающиеся на прочную дружбу и взаимоуважение. На сегодняшний день основой для сотрудничества между государствами служит стратегическое партнерство.

- Азербайджанская Республика придает большое значение участию на Выставке, которая является по настоящему грандиозным событием, объединяющим огромное количество людей из разных стран мира вокруг единой и благой цели. Тема «Энергия Будущего» полностью отвечает сегодняшним реалиям и безусловно близка, и понятна всем. Разработка решений проблем в сфере альтернативных источников энергии – вот, что сегодня беспокоит человечество, - особо отметил первый вице-президент.

По словам А. Алакбарова, подход Азербайджана к энергетической безопасности заключается в том, что энергия и ресурсы должны служить не конфликтам и конфронтациям, а международному сотрудничеству.

В свою очередь, вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что Азербайджан одним из первых подтвердил свое участие на ЭКСПО-2017. Весь спектр торгово-экономических отношений, соглашения в транспортно-транзитной и налоговой сферах являются доказательством тесного и взаимовыгодного сотрудничества.

- По международной повестке дня, Казахстан и Азербайджан демонстрируют общность взглядов и схожесть позиций. Кавказский маршрут, проходящий через Азербайджан обеспечит нам выход на рынки Европы, в свою очередь, Казахстан открывает врата Азербайджану в Центральную Азию и Китай. Мы надеемся, что благодаря Выставке ЭКСПО-2017, мир получит новый импульс и сделает большой рывок, беря на вооружение наследие этой Выставки, - отметил вице-министр.

В экспозиции Национального павильона Азербайджана представлены стенды, карты и экспонаты, демонстрирующие посетителям достижения Азербайджана в сфере альтернативных источников энергии.

Концепция павильона основана на отражении таких национальных ценностей, как азербайджанская история, культура, искусство, человеческий капитал и традиции толерантности. Посещение азербайджанского павильона – это уникальный шанс для гостей, не посещавших страну огней, зарядиться позитивной энергией и даже прогуляться по старому и новому Баку.