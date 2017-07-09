Депутат: МИД Ирана игнорирует преступления Армении

2017-07-09 18:38 | www.oxu.az | 3

Депутат от Урмии в парламенте Ирана Рухулла Хазретпур обвинил МИД в отсутствии решительной позиции по преступлениям, совершенным Арменией против мусульман в Нагорном Карабахе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Агентство Анадолу, соответствующее послание, адресованное на имя главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, было зачитано на открытом заседании парламента Ирана.



«Молчание в ответ на эти преступления бросает тень на безупречную репутацию МИД Ирана и господина Зарифа», - говорится в послании.



Депутат считает, что МИД Ирана не продемонстрировал решительной позиции в ответ на преступления в отношении мусульман Нагорного Карабаха.

A.M.