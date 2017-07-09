Премьер Ирака объявил о победе над ИГИЛ в Мосуле

2017-07-09 18:45 | www.oxu.az | 4

Главнокомандующий иракскими вооруженными силами премьер-министр Хейдар аль-Абади поздравил в воскресенье Ирак и граждан республики с «большой победой» в Мосуле.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал НТВ, об этом сообщила канцелярия иракского премьера.

Как отмечается в заявлении, аль-Абади прибыл в «освобожденный Мосул», чтобы поздравить правительственные силы Ирака с победой над террористической группировкой ИГИЛ в главном оплоте террористов в стране.

Как ожидается, в ближайшее время иракский премьер выступит с «победной речью» и заявит о полном освобождении города.

Кампания по выдворению «Исламского государства» из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года.

A.M.